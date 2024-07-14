موقف الزمالك من ضم لاعب وسط مازيمبي

شهدت الساعات القليلة الماضية، ترشيح أحد لاعبي فريق مازيمبي على إدارة الزمالك تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

عرض أحد وكلاء اللاعبين الكونغولي جلودي ليكونزا، لاعب وسط فريق مازيمبي، على مسؤولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

ويبحث الزمالك عن تدعيمات جديدة للفريق في الموسم المقبل، وضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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سيقوم مسؤولو الزمالك بعرض اللاعب على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز للحصول على رأيه بشأن إمكانية التعاقد معه. وسيتخذ جوميز قراره بناءً على احتياجات الفريق وتقييمه للاعب.

في سياق منفصل، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمباراة بلدية المحلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيقوم الجهاز الفني باختيار قائمة الفريق للمباراة عقب مران اليوم. ومن ثم، سينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادًا للقاء بلدية المحلة.

يُذكر أن مباراة الزمالك وبلدية المحلة ستقام غدًا الاثنين في ستاد القاهرة الدولي، وهي مؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.