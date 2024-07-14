الزمالك يكشف تفاصيل العروض الأوروبية لضم نجميه

كشف نادي الزمالك، تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لضم ثنائي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نادي الزمالك أنه تلقى عرضًا رسميًا من ناديي ماجديبورج الألماني وسيلتا فيجو الإسباني، من أجل قضاء الثنائي أنس وائل وزياد أحمد فتحي، لاعبا فريقي 2005 و2007 بالقلعة البيضاء، لفترة معايشة.

يأتي ذلك تمهيداً للتعاقد معهما خلال الانتقالات الصيفية القادمة، حيث أكد بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن فريق ماجديبورج الألماني، طلب قضاء أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005، لفترة معايشة لمدة أسبوعين.

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وأكد حامد أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد وافقت على انتقال اللاعب لفترة معايشة في النادي الألماني.

كما أشار إلى أن أنس وائل يقو بإنهاء إجراءات السفر الخاصة به إلى ألمانيا في الوقت الحالي من أجل الانضمام إلى تدريبات فريق ماجديبورج خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن نادي سيلتا فيجو الإسباني، طلب هو الآخر أن ينضم زياد أحمد فتحي، لفترة معايشة لمدة أسبوعين.

وشدد على أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة لن يقف في طريق أي لاعب ومستقبله، لأن ذلك سيعود بالنفع فنيًا على القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.