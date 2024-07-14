رابطة الأندية ترد على باسم مرسي بشأن المراهنات

نفى مسؤولو رابطة الأندية المحترفة المصرية علمهم بوجود مراهنات في مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز خلال هذا الموسم، وذلك ردًا على تصريحات لاعب النادي الإسماعيلي باسم مرسي

وكان مرسي قد كشف في تصريحات له أن بعض لاعبي الدوري متورطين في المراهنات، خلال مشاركتهم في مباريات بالدوري المصري.

وأشار إلى حدوث اتفاقات بين اللاعبين وأطراف أخرى لارتكاب أخطاء أو الحصول على إنذارات في أوقات محددة مقابل مبالغ مالية.

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ورد مسئولو الرابطة في تصريحات صحفية بتقديم اللاعب الأدلة على ادعاءاته، مؤكدين أنها ستتخذ أقصى العقوبات في حال ثبوت صحة تلك الاتهامات.

ترتيب الدوري المصري:

1- بيراميدز: 68 نقطة (28 مباراة).

2- الأهلي: 60 نقطة (24 مباراة).

3- المصري البورسعيدي: 51 نقطة (29 مباراة).

4- مودرن سبورت: 47 نقطة (29 مباراة).

5- سموحة: 45 نقطة (29 مباراة).

6- الزمالك: 44 نقطة (25 مباراة).

7- إنبي: 42 نقطة (29 مباراة).

8- زد: 41 نقطة (27 مباراة).

9- سيراميكا كليوباترا: 41 نقطة (29 مباراة).

10- الاتحاد: 38 نقطة (30 مباراة).

11- طلائع الجيش: 35 نقطة (30 مباراة).

12- البنك الأهلي: 33 نقطة (30 مباراة).

13- الجونة: 32 نقطة (30 مباراة).

14- الإسماعيلي: 31 نقطة (30 مباراة).

15- فاركو: 29 نقطة (30 مباراة).

16- بلدية المحلة: 23 نقطة (29 مباراة).

17- المقاولون العرب: 20 نقطة (28 مباراة).

18- الداخلية: 19 نقطة (30 مباراة).