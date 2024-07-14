لامين يامال يتخطى رقم بيليه في مباراة إسبانيا ضد إنجلترا بنهائي يورو 2024

نجح لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في تحقيق رقم قياسي جديد في بطولة يورو 2024 أمام إنجلترا.

واستطاع لامين يامال في عمر 17 عامًا ويوم واحد، أن يصبح أصغر لاعب كرة قدم يلعب في نهائي بطولة دولية كبرى، متجاوزًا بيليه.

بيليه أسطورة البرازيل كان قد خاض مباراة نهائي كأس العالم 1958 وهو في عمر17 عامًا و249 يومًا.

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ويلتقي منتخب إسبانيا نظيره إنجلترا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد لامين يامال في التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا أمام إنجلترا التي أعلنها المدير الفني لويس دي لافوينتي قبل قليل لخوض نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وتذاع مباراة نهائي يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورت القطرية.