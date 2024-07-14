"شبير"... تفاصيل أزمة اسم أحمد شوبير في بداياته مع الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

انضم أحمد شوبير إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وفي موسم 1980 تم تصعيده إلى الفريق الأول، ليجاور ثابت البطل وأحمد ناجي، وذلك بعد إصابة إكرامي.

نشرت جريدة الجمهورية في عددها الصادر يوم 7 أغسطس 1980 تقريرًا عن خوض النادي الأهلي ثلاث مباريات ودية.

نشرت الصحيفة صورة حارس المرمى الناشيء أحمد شوبير، وكُتب اسمه في الخبر "أحمد شبير" قبل أن تستقر الصحافة على كتابة اسمه "شوبير".

ورغم تصعيد شوبير أو "شبير" وقتها إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، لم يشارك في مباراة رسمية إلا عام 1984 في مباراة ضد نادي الأولمبي السكندري.

فاز الأهلي في مباراة شوبير الأولى، بثلاثة أهداف دون رد، وأحرز الأهداف، مجدي عبد الغني، محمود الخطيب، علاء ميهوب.

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