لامين ضد بيلينجهام.. تشكيل مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد نهائي دوري أمم أوروبا 2024، مباراة تاريخية بين منتخب إنجلترا وإسبانيا تقام اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا التشكيل الرسمي لمواجهة إنجلترا في نهائي يورو 2024.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كارفاخال - لابورت - لينورماند - كوكوريلا.

خط الوسط: رودري - فابيان رويز - داني ألمو.

خط الهجوم: لامي يامال - موراتا - ويليامز.

وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ستونز - جويهي - لوك شاو.

خط الوسط: ماينو - ديكلان رايس - بيلينجهام.

خط الهجوم: فودين - هاري كين - ساكا.

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