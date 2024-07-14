شاهد أول مقطع فيديو لسيارة لاعبي سيراميكا بعد السقوط من أعلى المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض 4 لاعبين من ناشئي سيراميكا كليوباترا 2005 لحادث مروع أمس السبت 13 يوليو 2024، عقب سقوطهم من أعلى المحور بالسيارة.

وجاءت أسماء الأربع لاعبين كالتالي، مازن خضر، أنس ماهر، محمد رمضان "دونجا"، محمد سامح.

وروى مازن خضر تفاصيل الحادث لموقع "الخليج 365"، حيث أكد أن الحادث جاء عقب الانتهاء من التدريب بمركز شباب الجزيرة.

وقال مازن: "أثناء سيرنا في طريق المحور (زنق علينا أتوبيس)، مما أدى إلى السقوط من أعلى المحور".

وأوضح: "خضعت لعملية تجميل في الوجه، وأنس ماهر دخل غرفة العمليات للخضوع لعملية في الفخذ".

وأتم لاعب سيراميكا: "محمد رمضان "دونجا" في العناية المركزة وتعرض لكسر في العمود الفقري، ومحمد سامح تعرض للعديد من الكدمات والإصابات، ولديه هواء على الرئة".

ويعرض لكم "الخليج 365" أول مقطع فيديو لسيارة لاعبي سيراميكا كليوباترا بعد السقوط من أعلى المحور.

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