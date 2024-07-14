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مصدر يكشف لمصراوي موقف كولر من رحيل حمزة علاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اقترب حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي، من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد موافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "كولر وافق على رحيل حمزة علاء عن الفريق بنهاية الموسم الحالي".

واختتم المصدر: "اللاعب سيخرج على سبيل الإعارة بنهاية الموسم، وليس البيع النهائي".

ويتواجد حمزة علاء رفقة منتخب مصر تحت 23 عاماً في فرنسا، لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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