شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصرى تختار الفريق الرابع المشارك فى المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجانب الإماراتي المستضيف لبطولة السوبر الرباعي على مشاركة بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل بطولة الرابطة، بينما سيتم اختيار الفريق الرابع عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة.

كما استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجانب الإماراتي على إقامة السوبر المصري الرباعي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

ووقع اتحاد الكرة اتفاقية تقضي باستضافة مجلس أبوظبي الرياضي لبطولة كأس السوبر المصرى للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية اعتباراً من عام 2023.

وأقيم السوبر الرباعي الموسم المنقضي وشهدت مشاركة الأهلي بطل الدوري وكأس مصر وسيراميكا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفيوتشر رابع الدوري بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة.