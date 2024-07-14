شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة القاهرة لكرة القدم تنظم ورش عمل للمدربين بالرخصة الأفريقية B والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 09:17 م

بدأت اليوم الأحد المحاضرات التي أعدها اتحاد الكرة، بحضور الدكتور ماجد مصطفى أستاذ كرة القدم كلية التربية الرياضية جامعة حلوان لمدربي الرخصة الأفريقية B في الدورة التي تنظمها منطقة القاهرة لكرة القدم تنظيم ورش عمل للمدربين.

وتواجد شريف عبدالفضيل المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين ومعتصم سالم رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز في ورش عمل "التأخير في الدفاع".

كما نظمت ورشة عمل العمق في الدفاع باستخدام التابلت بتواجد الدارسين شادي وتوفيق في حضور الأستاذ الدكتور ماجد مصطفى أستاذ كرة القدم كلية التربية الرياضية جامعة حلوان.

وافتتحت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة الكابتن حمادة الشربينى، أمس السبت، الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية B1 وB2 للمدربين تحت رعاية الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين والكابتن محمد رزيقة وإشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وذلك بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة ويستمر الكورس الأول للدورة حتى الخميس القادم.

وكان الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة قد عقد لقاء مع الكابتن حمادة الشربيني وبحضور الكابتن محمد حشيش، لإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين للمشاركة في الرخصة الأفريقية B للمدربين والتي تنظمها المنطقة برعاية اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي كاف.

وتضم كل مجموعة 25 مدربا، ومن المنتظر أن تشمل الدورة محاضرات عملية ونظرية لجميع المشاركين.

وتضم الدورة عدد من المدربين واللاعبين السابقين بالأندية المصرية مثل محمد مكي المدير الفني لنادي حرس الحدود وعلاء عبده المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2005 وجمعة مشهور المدير الفني لنادي الترسانة وشريف عبدالفضيل المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين 2007 ومحمد عمر النور مدرب منتخب الناشئين 2007 وكريم ايمن ممدوح مدرب منتخب 2009 وأحمد سمير نجم الزمالك السابق ومعتصم سالم رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز وتامر أبوجبل ومحمد جمال لاعبا الزمالك والمقاولون السابقين وأحمد زهران ورامي ربيع لاعبا المقاولون السابقين وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين ومحمد ثابت صاروخ لاعب إنبي السابق وعصام محمود حارس المرمى السابق وعمرو عبده المدير الفني للتأمين وغيرهم من نجوم الكرة المصرية.

وتضم لجنة الإشراف على تنظيم الدورة التدريبية من منطقة القاهرة كلا من: عاطف عطية وعبد الله عبد الغني وأحمد عاطف ومحمد طه مشرف الدورات.