شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 / 7 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها موافقة مسئولى الأهلى على إعارة التونسى كريستو إلى الصفاقسى التونسى مجانا لمدة موسم، على أن يعود بعدها للفريق الأحمر، كما أكد الأشعة استمرار غياب عمرو السولية مدافع وسط الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام مودرن سبورت بالدورى.

المنتخب الأولمبي يتعادل مع أوكرانيا 1-1 وديا استعدادا لأولمبياد باريس

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى الصفاقسي التونسي لمدة موسم مجانا

كشف مصدر مقرب من التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي عن أن إدارة ناديه وافقت على انضمامه إلى الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بالمجان، في المقابل يتحمل النادي التونسي راتب اللاعب الذي كان يتقاضاه من الأهلي.

أحمد الشيخ يكشف خطوات عودته للملاعب بعد عملية غضروف الركبة

كشف أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى، عن حالته بعد إجراء عملية غضروف الركبة والخطوات التى يجريها للعودة مجددا للملاعب، والتعافى من هذه الإصابة التى أثرت على مستواه وأبعدته عن المباريات.

استمرار غياب عمرو السولية عن الأهلي فى مباراة مودرن سبورت

يستمر غياب عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلي عن فريقه في مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري، وغاب السولية عن مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة بالدوري بسبب الإصابة.

اقتراح بإقامة السوبر المصرى الرباعى فى الأسبوع الأول من أكتوبر

استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجانب الإماراتي على إقامة السوبر المصري الرباعي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام البطولة بمشاركة 4 فرق، هي بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل بطولة الرابطة، بالإضافة إلى فريق رابع، سواء ثاني الدوري أو الكأس.

جوميز يجهز سامسون ببرنامج تأهيلى مكثف لقيادة هجوم الزمالك

يجهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المهاجم البنينى سامسون أكينولا من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة، والتى تشهد ضغط مباريات مع اقتراب نهاية الموسم.

اللجنة الأولمبية تعلن القائمة النهائية للاعبين المشاركين فى أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، القائمة الرسمية للاعبين واللاعبات المشاركين فى أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

كولر يستقر على إعادة بيرسي تاو لقائمة الأهلي أمام مودرن سبورت

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إعادة بيرسي تاو لاعب الفريق لقائمة المارد الأحمر في مباراة مودرن سبورت في الدوري،بعدما غاب عن مباريات الأهلي الماضية بسبب إصابته فى العضلة الخلفية، قبل أن يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريبات الفريق الجماعية منذ أسبوع تقريباً.