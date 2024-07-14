شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل أحمد الشاذلى يحقق المركز الثانى فى بطولة البلايستيشن بأولمبياد الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق الزميل أحمد الشاذلى، المركز الثانى فى منافسات بطولة "البلايستيشن" ضمن فعاليات "أولمبياد الصحفيين" والذى شهد تنافس أكثر من 850 زميلا من الصحفيين ضمن عدد من الألعاب الترفيهية.

وجاءت المنافسات التي شهدت فعاليتها أمس بمركز شباب الجزيرة، بتنظيم من نقابة الصحفيين ممثلة فى عضو مجلس النقابة الزميل محمد يحيى، الذى أشرف على انطلاق المنافسات للمرة الثالثة منذ انطلاقها قبل عامين.

وشهدت البطولة مشاركة الصجفيين، فى عدد من الألعاب الترفيهية، منها الدومينو، الطاولة، وكرة القدم، والبلايستيشن، وتنس الطاولة، وحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز مادية.

من جانبه أشاد الزميل محمد يحيى بحرص الزملاء الصحفيين على المشاركة فى هذا اليوم، الذى يعد بمثابة فرصة جيدة للالتقاء الزملاء والتعارف والتواصل، فضلا عن الترفيه والتنافس.

وأشار يحيي إلى أن العدد المشارك فى الفعاليات جاء أكبر من المتوقع، حيث حرص على المشاركة أكثر من 850 صحفياً، واعدا بتلافى أي أخطاء تنظيمية فى الفعاليات القادمة.