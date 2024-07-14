شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية.. 5 ميداليات متنوعة للفراعنة في أولمبياد لندن 1948 والان مع تفاصيل الخبر

نجحت مصر فى تحقيق 5 ميداليات متنوعة فى أولمبياد لندن 1948، حيث حقق رفع الأثقال ذهبيتين لكل من محمود فياض وإبراهيم فياض، وفضية للاعب عطية حمودة، وحققت المصارعة ميدالية فضية للاعب محمود حسن علي وبرونزية للاعب إبراهيم عرابي.

وتستعد المنتخبات المصرية للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام فى الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس بفرنسا.

بدأت مصر حصد الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية عام 1928 بأمستردام بمشاركة المنتخبات المصرية، والتى شاركت بعدة ألعاب، منها رفع الأثقال، وعلى رأس هذا المنتخب اللاعب السيد نصير، والذى كان يبلغ من العمر 23 عاما.

وتعد هذه الدورة أول ظهور للسيد نصير ونجح في تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية برقم 355.5 برفع 100 ضغط و110 خطف و147.5 نتر، ليكون أول مصرى وأفريقى وعربى يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية.