شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: سعيد بمستوى المنتخب الأولمبي فى ودية أوكرانيا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأوليمبي رضاه عن الأداء والنتيجة خاصة فى الشوط الثاني الذى سيطر عليه الفراعنة كاملا .



تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

وأشاد بركات في تصريحات صحفية بالظهور الأول لمحمد النني و أحمد سيد زيزو مع المنتخب الأوليمبي مؤكدا أنها تجربة مفيدة خاصة وأنها أمام أوكرانيا الممثل لقارة أوروبا .



ويتمنى بركات أن يقدم الفراعنة أداء أفضل فى التجربة الأخيرة أمام العراق مشيرا إلى ثقته المطلقة فى كل اللاعبين والجهاز الفنى فى الوصول إلى أفضل فورمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام الدومينيكان فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024



تقدم المنتخب الأوكراني بالهدف في الدقيقة 12، وتعادل منتخب مصر الأولمبي عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني.



وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا وديًا كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس، والوسط: محمد النني ومحمد شحاته وأحمد كوكا، والهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو وأسامة فيصل".

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.