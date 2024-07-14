شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جميع أهداف الفلسطينى وسام أبو على مع الاهلى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفلسطينى وسام أبو علي، مهاجم النادى الأهلى، تقديمه مستويات مميزة رفقة القلعة الحمراء بعدما وصل للهدف العاشر، الذى سجله فى أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابع عشر من دورى nile.

ونشر الحساب الرسمى لقناة أون تايم سبورتس عبر فيس بوك، جميع أهداف وسام أبو على مع الاهلى فى الدورى معلقا عليه: هداف بالفطرة.. قناص.. مرعب الحراس.. جميع أهداف نسر النادي الأهلي وسام أبو علي في بطولة دوري نايل حتى الآن".