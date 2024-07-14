شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إعادة كهربا لقائمة الأهلى فى مباراة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، ضم محمود كهربا مهاجم الفريق لقائمة مباراة مودرن سبورت المقبلة في الدوري.

ويأتي هذا القرار لوضع كهربا علي دكة البدلاء والاستعانة به في الشوط الثاني حسب نتيجة المباراة لإراحة وسام أبو علي، هداف الأهلي الحالي، خوفا من إجهاده في ظل الاحتياج لجهوده خلال مباريات الحسم الأخيرة بالدوري.

ويتصدر وسام أبو علي قائمة هدافي الأهلي بالدوري برصيد عشرة أهداف.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع لاعبه محمود عبد المنعم كهربا قبل انتظامه في التدريبات الجماعية أخطره خلالها بضرورة الالتزام في التدريبات الفترة المقبلة، حتى يضمن استعادة موقعه في التشكيل الأساسى للأهلى.

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو بداعي الإجهاد، ما أغضب كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، واستبعاده أيضًا من قائمة الفريق في آخر ثلاث مباريات أمام طلائع الجيش، والداخلية وبيراميدز.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.