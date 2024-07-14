شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 14- 7- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الأحد، الموافق 14- 7- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: كواليس اتفاق الزمالك مع مهاجم حرس الحدود لضمه فى الموسم الجديد، وفحص طبى لـ سيف الجزيري فى الزمالك قبل مواجهة بلدية المحلة.

كواليس اتفاق الزمالك مع مهاجم حرس الحدود لضمه فى الموسم الجديد

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع محمود ممدوح هداف فريق حرس الحدود الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفارس الأبيض.

جوميز يرفض الاستعجال فى عودة شيكابالا للمشاركة مع الزمالك

يرفض البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعجال فى عودة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

سيد نيمار ينتظر عرضًا من الدورى السعودى للرحيل عن الزمالك

يترقب سيد نيمار لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تلقي عرض رسمي من أحد أندية الدورى السعودى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

معايشة أسبوعين لثنائى الزمالك فى شتوتجارت الألمانى وسيلتا فيجو الإسباني

أكد بدر حامد ، رئيس قطاع ناشئي نادى الزمالك، أنه تلقى إخطارًا رسميًا من أجل قضاء أنس وائل مواليد 2005 فترة معايشة فى الدورى الألماني، فيما سيقضى زياد فتحي مواليد 2007 فترة معايشة فى الدوري الإسباني.

فحص طبى لـ سيف الجزيري فى الزمالك قبل مواجهة بلدية المحلة

يخضع الدولي التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة بلدية المحلة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة عضلية قبل مواجهة طلائع الجيش وتم استبعاده من المباراة، ويرغب جوميز في تحديد موقف الجزيرى من لقاء بلدية المحلة عن طريق الفحص الطبي حتى لا يتعجل في عودته ويتسبب ذلك في تفاقم الإصابة.

جوميز يجهز سامسون ببرنامج تأهيلى مكثف لقيادة هجوم الزمالك

يجهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المهاجم البنينى سامسون أكينولا من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة، والتى تشهد ضغط مباريات مع اقتراب نهاية الموسم.

وزير الرياضة يزور أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك بعد إجرائه جراحة فى القلب