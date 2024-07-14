شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على إنبى وديا استعدادا للاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل مباراة البنك الأهلى و إنبى الودية والتى أقيمت باستاد بتروسبورت بفوز فريق البنك بثنائية نظيفة جاءت عن طريق محمود قاعود وكريم بامبو.

تمكن فريق سموحة من الفوز على نظيره فريق البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الـ29 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق سموحة للنقطة الـ45 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، بينما توقف رصيد فريق البنك الأهلى عند النقطة 33 محتلا المركز الثانى عشر.