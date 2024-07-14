شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تحقق المركز الثانى فى بطولة تشالنجر كونتراكسفيل للتنس بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرزت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، المركز الثاني في بطولة تشالنجر كونتراكسفيل للتنس بفرنسا، بعد الخسارة من الإيطالية المصنفة 81 عالميا لوتشيا برونزيتي بمجموعتين لواحدة.

وفازت ميار شريف أمس على الفرنسية سيلينا يانسيفيتش (225 عالمياً) بمجموعتين لواحدة (6/4-5/7-6/7) في مباراة نصف النهائي.

واستطاعت ميار شريف أن تتأهل لنصف نهائي بطولة تشالنجر كونتراكسفيل للتنس سيدات، وذلك عقب فوزها على الكولومبية إيميليانا أرانجو (122 عالمياً) بمجموعتين دون رد (4/6-2/6).

وتستعد ميار شريف لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها يوم 25 يوليو الجاري.