شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المصرى تتجمع أمام أتوبيس الفريق وتوجه تحية خاصة لـ على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

تجمعت أعداد من جماهير النادي المصري، أمام الأتوبيس الخاص بالفريق في معسكرهم المقام حالياً ببورسعيد، وحرصت الجماهير على توجيه تحية للاعبين والجهاز الفني، وعلي ماهر مدرب الفريق بشكل خاص.

استقر مسؤولو النادي المصري، على دعم صفوف الفريق بحوالي 5 أو 6 لاعبين على الأكثر في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك لتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يستطلع مسؤولو المصري خلال الساعات المقبلة رأي الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم بالفريق.

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي المصري معسكراً مغلقاً بمدينة بورسعيد اليوم، الأحد، لمدة 48 ساعة فقط، حيث يتدرب الفريق على ملعب النادي الاجتماعي بالضواحي قبل العودة إلى القاهرة الثلاثاء المقبل استعداداً لمباراة المقاولون العرب.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول يومي 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، فيما تقام مباريات دوري أبطال أفريقيا يومي 24 و25 أغسطس.

ويمثل مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي.

جماهير المصري تشجع الفريق

جماهير المصري تشجع اللاعبين خلال تواجدهم في الأتوبيس