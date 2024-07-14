شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يعسكر فى فرنسا قبل انطلاق أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 10:30 م

قرر اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى إقامة معسكر خارجى للاعبى المنتخب، المقرر مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام في باريس، فى الفترة من 26 يوليو حتى 12 أغسطس، حتى يتم الإعداد الجيد للبطولة وإكمال خطة الاستعدادات للأولمبياد.



ومن المقرر أن يقام المعسكر في فرنسا فى الفترة من 25 يوليو حتى 4 أغسطس، لحين دخول المنتخب إلى القرية الأولمبية.

وكان منتخب التايكوندو قد دخل معسكر فى كوريا انطلق 10 يوليو يستمر حتى 22 من الشهر الجارى.



ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم 24 يوليو وتغادر إلى فرنسا 25 من الشهر الجارى.