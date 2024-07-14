شكرا لقرائتكم خبر عن مشهور: لاعبو المنتخب الأوليمبى لديهم إصرار على تحقيق إنجاز فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء محمد حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر الأوليمبي في الأولمبياد، بلاعبي المنتخب الأوليمبي والإصرار على تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس 2024.

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

وأكد مشهور أن المنتخب الأوليمبي قدم شوطا ثانيا رائعا أمام منتخب أوكرانيا، ونجحوا في تحقيق التعادل وتجربة أكثر من لاعب في تلك المباراة استعدادًا للأوليمبياد.

وأضاف رئيس بعثة منتخب مصر الأوليمبي في تصريحات صحفية أن وزير الرياضة أشرف صبحي حرص على متابعة البعثة أولاً بأول للاطمئنان على الفريق، والتأكيد على سير الأمور داخل المعسكر بشكل منتظم بالتنسيق مع محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي.

وتضم مجموعة الفراعنة منتخب الدومينيكان وأوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.