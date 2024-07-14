التشكيل الرسمي لنهائي يورو ٢٠٢٤

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره المنتخب الإسباني، في المباراة التي تجمع المنتخبين فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، والتي يستضيفها الملعب الأولمبي في برلين، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا، كالتالى..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: ووكر، ستونز، جويهي.

الوسط: بوكايو ساكا، ماينو، رايس، لوك شاو.

الهجوم: بيلينجهام، فودين، هارى كين.

أعلن لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني، عن التشكيل الرسمي للماتادور في مواجهة إنجلترا

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: داني كارفخال، لي نورماند، إيمريك لابورت، كوكوريلا

الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو

الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا