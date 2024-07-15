شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 11:39 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الزمالك وبلدية المحلة في بطولة الدوري المصري والمقرر لها الإثنين على استاد القاهرة، ويديرها الحكم محمود وفا حكما للساحة، وسمير جمال وأحمد عبد الغني مساعدين، وأحمد ناصر حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو، ويعاونه محمود ناصف.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.

وفاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر بلدية المحلة من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.