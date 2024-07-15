التعادل يسيطر على الشوط الأول من نهائي يورو ٢٠٢٤

الشارقة - اميمة ياسر - حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة المنتخب الإسباني ونظيره إنجلترا، والمقامة بينهما حاليا على الملعب الأولمبي في برلين، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا، كالتالى..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: ووكر، ستونز، جويهي.

الوسط: بوكايو ساكا، ماينو، رايس، لوك شاو.

الهجوم: بيلينجهام، فودين، هارى كين.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: داني كارفخال، لي نورماند، إيمريك لابورت، كوكوريلا.

الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا