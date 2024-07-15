إسبانيا تضرب إنجلترا بالقاضية وتتوج ببطولة أمم أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - توج منتخب إسبانيا، بطلا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بالفوز (2-1) على حساب إنجلترا، مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية، على الملعب الأولمبي في برلين.

افتتح الإسبان التسجيل عن طريق نيكو ويليامز في الدقيقة 47، وتعادل الإنجليز بواسطة البديل كول بالمر في الدقيقة 73.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق خطف البديل ميكيل أويارزابال هدف الفوز للماتادور، ليتوج منتخب بلاده باليورو الرابع في تاريخه، ويصبح الأكثر تتويجا باللقب.

بدأت المباراة بضغط من الإسبان، وحاول نيكو ويليامز إرسال كرة عرضية لكن شتتها المدافع ستونز وحولها إلى ركنية في الدقيقة 4.

وحاول لي نورمان التسديد من خارج المنطقة، لكن كرته مرت أعلى العارضة في الدقيقة 12.

وانطلق كارفاخال وأرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس بيكفورد كان منتبها وخرج ليمسك بالكرة قبل أن تصل لويليامز في الدقيقة 18.

وصوب فابيان رويز كرة من خارج المنطقة، أمسك بها الحارس بيكفورد بسهولة في الدقيقة 27.

وحاول هاري كين مهاجم إنجلترا تهديد مرمى الإسبان بتسديدة من خارج المنطقة، لكن رودري منعها من الوصول للمرمى في الدقيقة 43.

وكاد فودين أن يخطف هدف التقدم للإنجليز مع نهاية الشوط الأول، حيث تلقى كرة داخل المنطقة، وسدد لكن الحارس سيمون أمسك بها ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الإسبان في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 47، إذ انطلق لامين يامال ومرر كرة في عمق منطقة الجزاء نحو نيكو ويليامز الذي صوب في شباك الحارس بيكفورد.

وأضاع داني أولمو فرصة إضافة الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 48، حيث تلقى تمريرة عرضية من نيكو ويليامز لكنه صوب بجانب القائم الأيمن.

واستمرت محاولات الإسبان بتسديدة من قائد الإسبان ألفارو موراتا في الدقيقة 54، لكن الكرة مرت بعيدا، وتسديدة أخرى من نيكو ويليامز مرت بجانب القائم الأيسر.

وجاءت أخطر فرص الإنجليز في الدقيقة 63، بتسديدة أرضية زاحفة من بيلينجهام مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وتألق بيكفورد في التصدي لتسديدة من لامين يامال داخل منطقة الجزاء، ليحرم الإسبان من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65.

ونجح البديل كول بالمر في تسجيل التعادل لإنجلترا في الدقيقة 72، حيث تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء من بيلينجهام وسدد كرة صاروخية أرضية في شباك الحارس سيمون.

وتصدى بيكفورد ببراعة لتسديدة من لامين يامال داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81.

واقتنص البديل ميكيل أويارزابال هدف الانتصار القاتل لإسبانيا في الدقيقة 86، حيث تلقى كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر من زميله مارك كوكوريلا ومن لمسة واحدة وضع الكرة في شباك بيكفورد.

وأنقذ داني أولمو إسبانيا من تلقي هدف التعادل في الدقيقة 90، بعدما أبعد رأسية إيفان توني برأسه من على خط المرمى، ليساهم في تتويج منتخب بلاده باللقب.

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