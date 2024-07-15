مدرب التشيك : تلقيت عروضًا لتدريب أندية مصرية

ياسر رشاد - القاهرة - علق ايفان هاشيك المدير الفني لمنتخب التشيك على مسيرة الدولي المصري محمد صلاح في أوروبا وخاصة مشواره الاحترافي مع ناديه الانجليزي ليفربول كذلك موقفه من تدريب بعض الاندية المصرية.

وقال مدرب التشيك خلال تصريحات إعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد : محمد صلاح نجم ليفربول صنع مسيرة عظيمة في أوروبا ومسار احترافي رائع وهو مثال مميز للاعبين الشباب في التشيك وليس مصر فقط واتمنى ان يفوز ببطولة مع منتخب مصر في يوما ما

آود ان اقدم التهنئة لفريق الاهلي بعد فوزه على بيراميدز في الدوري المصري غدا ، نعم حدث تواصل بيني وبين بعض الوكلاء خلال السنوات الماضية لتولى تدريب اندية مصرية ابرزها الاهلى والزمالك والاسماعيلي.. والكرة المصرية تمتلك اندية كبيرة ولا أعلم ماذا يخبئ المستقبل لي وقد اقوم بالتدريب في مصر.