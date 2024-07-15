منتخب إسبانيا بطلاً ليورو 2024 بفوز قاتل على إنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي ببرلين في نهائي النسخة الحالية.

تقدم منتخب إسبانيا بالهدف الأول عن طريق ويليامز ثم تعادل كول بالمر لصالح انجلترا بعدها بدقائق الا أن إسبانيا خطف الانتصار عن طريق أوريازبال في الدقيقة 86 ليحصد المتادور اللقب.

ونجح منتخب الماتادور فى حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما فشل المنتخب الإنجليزي فى الفوز بلقبه الأول فى يورو 2024.

وسبق للمنتخب الإسباني التتويج باللقب في ثلاث نسخ من قبل أعوام "1964، 2008، 2012" لينفرد بصدارة الأكثر تتويجا بلقب البطولة، متفوقا على منتخب ألمانيا برصيد 3 ألقاب.

تشكيل إسبانيا أمام إنجلترا

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، لو نورماند، لابورت، كوكوريلا.

في خط الوسط: فابيان رويز، رودري، داني أولمو.

في خط الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

تشكيل إنجلترا أمام إسبانيا

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: كايل وكر، جون ستونز، مارك جيهي، لوك شاو.

في خط الوسط الدفاعي: كوبي ماينو، ديكلان رايس.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، جود بيلينجهام، بوكايو ساكا.

المهاجم: هاري كين.