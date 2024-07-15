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موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بـ 44 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 7.

في المقابل، يأتي بلدية المحلة في المركز الـ 16، برصيد 23 نقطة، حيث لعب 29 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 6 وخسر 18 لقاء.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

تنطلق مواجهة الزمالك أمام بلدية المحلة في تمام التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.

بينما سيتم نقل موقعة الزمالك أمام بلدية المحلة عبر قناة أون تايم سبورت 1، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري العام المصري منذ عدة سنوات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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