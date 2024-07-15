بطلات المشروع القومي للموهبة يتأهلون لبطولة العالم للتايكوندو بكوريا

ياسر رشاد - القاهرة - شارك بطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في منافسات التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة العالم للشباب للتايكوندو والتي ستقام في كوريا.

حيث أقيمت التصفيات على صالة جامعة حلوان يومي 12 و 13 يوليو.

وحصل على المراكز الأولى وضمن التأهل كلًا من: “حنين علي ربيع وزن تحت 42 كجم في مرحلة الصفوة بالقاهرة، هبة الله أيمن وزن فوق 68 كجم في مرحلة الصفوة بالقاهرة، وآمنة أبو النصر وزن 63 كجم في مرحلة الصفوة بالقاهرة“.



ويأتي المشروع في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على المشاركة في جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أولمبية.