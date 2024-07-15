رئيس بعثة منتخب مصر الأوليمبي: ودية أوكرانيا أفادت لاعبينا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد اللواء محمد حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر الأوليمبي، بلاعبي المنتخب الأوليمبي والإصرار على تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس 2024.

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

أكد مشهور أن المنتخب الأوليمبي قدم شوط ثاني رائع أمام منتخب أوكرانيا، ونجحوا في تحقيق التعادل وتجربة أكثر من لاعب في تلك المباراة استعدادًا للأوليمبياد.

أضاف رئيس بعثة منتخب مصر الأوليمبي في تصريحات صحفية أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي حرص على متابعة البعثة أولاً بأول للإطمئنان على الفريق، والتأكيد على سير الأمور داخل المعسكر بشكل منتظم بالتنسيق مع محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي.

وتضم مجموعة الفراعنة منتخب الدومينيكان وأوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.