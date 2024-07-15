إسبانيا تهزم إنجلترا وتتخطى فرنسا في نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي ببرلين في نهائي النسخة الحالية.

تقدم منتخب إسبانيا بالهدف الأول عن طريق ويليامز ثم تعادل كول بالمر لصالح انجلترا بعدها بدقائق إلا أن إسبانيا خطف الانتصار عن طريق أوريازبال في الدقيقة 86 ليحصد المتادور اللقب.

ونجح منتخب الماتادور فى حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما فشل المنتخب الإنجليزي فى الفوز بلقبه الأول فى يورو 2024.

إسبانيا تتخطى فرنسا بهدف

وبهذه النتيجة أصبحت إسبانيا أكثر منتخب تسجيلًا في نسخة واحدة من كأس أمم أوروبا بواقع 15 هدفًا، تخطت ما حققه المنتخب الفرنسي عام 1984 بعدما سجل 14 هدفًا.

كما أصبح نيكو ويليامز ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس أمم أوروبا 22 عامًا ويومين، بعد الإيطالي بيترو أناستاسي 20 عامًا و64 يومًا.

ودون لامين يامال لاعب برشلونة على رقمًا قياسيًا بعد صناعة هدف ويليامز، حيث أصبح أصغر لاعب يساهم في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا وهو بعمر 17 سنه و يوم واحد.