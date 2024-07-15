بصناعة لامين يامال..إسبانيا تتقدم بالهدف الأول في شباك إنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب إسبانيا بالهدف الأول في شباك إنجلترا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على الملعب الأولمبي ببرلين ضمن نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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وسجل هدف التقدم الأول للماتادور نيكو ويليامز بصناعة من لامين يامال في الدقيقة 47 من بداية أحداث الشوط الثاني للمباراة.

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: كوكوريا، لو نورماند، لابورت، كارفخال.

خط الوسط: فابيان، رودري، أولمو.

يقود الهجوم: نيكو ويليامز، موراتا، لامين يامال.