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بصناعة لامين يامال..إسبانيا تتقدم بالهدف الأول في شباك إنجلترا

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب إسبانيا بالهدف الأول في شباك إنجلترا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على الملعب الأولمبي ببرلين ضمن نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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وسجل هدف التقدم الأول للماتادور نيكو ويليامز بصناعة من لامين يامال في الدقيقة 47 من بداية أحداث الشوط الثاني للمباراة. 

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي:
حراسة المرمى: سيمون 

خط الدفاع: كوكوريا، لو نورماند، لابورت، كارفخال. 

خط الوسط: فابيان، رودري، أولمو. 

يقود الهجوم: نيكو ويليامز، ، لامين يامال.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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