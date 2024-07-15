لامين يامال أفضل لاعب شاب في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق لامين يامال لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد أن صنع 4 أهداف وسجل هدفاً رائعاً أمام فرنسا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا رسميا بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية على ملعب برلين الأوليمبي وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

وأسهم لامين يامال في تسجيل منتخب إسبانيا هدف التقدم في شباك إنجلترا بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، بعدما قدم تمريرة سحرية إلى زميله نيكو ويليامز ليسكنها الشباك ببراعة.

رفع لامين يامال بهذه التمريرة الحاسمة رصيده إلى 4 تمريرات في البطولة الحالية، ليصبح أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من البطولة، وفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات.

وتساوى يامال بذلك مع 4 لاعبين حققوا الإنجاز ذاته في النسخ السابقة من البطولة، وهم السويسري ستيفن زوبير في نسخة يورو 2020، والويلزي آرون رامسي والبلجيكي إيدين هازارد في نسخة 2016، واليوغوسلافي ليوبينكو درولوفيتش في 2000.