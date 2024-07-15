الأرقام القياسية تتوالى على لامين يامال في نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الإسباني لامين يامال في تحطيم الأرقام القياسية مع منتخب بلاده في يورو 2024.

ومرر يامال مع بداية الشوط الثاني من نهائي يورو 2024، المقام حاليا على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، أمام منتخب إنجلترا بالتحديد في الدقيقة 47، بينية أرضية رائعة لنيكو ويليامز، لم يتوان الأخير عن إسكانها الشباك الإنجليزية من لمسة واحدة.

وبهذه التمريرة تصدر يامال قائمة أكثر من صنع أهدافًا في كأس أمم أوروبا برصيد 4 تمريرات، مبتعدًا بفارق اثنين عن أصحاب المركز الثاني، وعددهم 13 لاعبًا.

أصغر لاعب يشارك في نهائي أوروبا

وبات لامين يامال كذلك أصغر لاعب على الإطلاق يشارك أساسيًا في نهائي بطولة دولية، سواءً قارية أو عالمية، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل سابقًا باسم الأسطورة البرازيلية بيليه.

ويبقى يامال المرشح الأوفر حظًا لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2024.