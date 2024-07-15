رقم سلبي جديد للإنجليز بعد خسارة نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - خسرت إنجلترا نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، على يد إسبانيا بهدفين مقابل هدف، في مباراة ماراثونية.

وبهذه النتيجة دخلت إنجلترا تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا برقم سلبي غير مسبوق، عقب الخسارة أمام إسبانيا في المباراة النهائية.

وأصبح منتخب الأسود الثلاثة أول منتخب في التاريخ يخسر نهائي اليورو مرتين على التوالي.

وخسرت إنجلترا بطولة يورو 2020 بعد السقوط أمام إيطاليا في المباراة النهائية بركلات الترجيح لتخسر اللقب.

وفي 2024، عاد منتخب الأسود الثلاثة ليصل للمباراة النهائية، قبل أن يخسرها مرة أخرى على يد إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ليحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ البطولة.

وفشلت إنجلترا على مدار تاريخها في الفوز أو حتى التأهل لنهائي اليورو، قبل أن تنجح في آخر نسختين في أن تتأهل للنهائي وتخسر اللقب.

تفاصيل المباراة النهائية

توج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي ببرلين في نهائي النسخة الحالية.

تقدم منتخب إسبانيا بالهدف الأول عن طريق ويليامز ثم تعادل كول بالمر لصالح انجلترا بعدها بدقائق الا أن إسبانيا خطف الانتصار عن طريق أوريازبال في الدقيقة 86 ليحصد المتادور اللقب.

ونجح منتخب الماتادور فى حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما فشل المنتخب الإنجليزي فى الفوز بلقبه الأول فى يورو 2024.

وسبق للمنتخب الإسباني التتويج باللقب في ثلاث نسخ من قبل أعوام "1964، 2008، 2012" لينفرد بصدارة الأكثر تتويجا بلقب البطولة، متفوقا على منتخب ألمانيا برصيد 3 ألقاب.