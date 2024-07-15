رودري يحصد جائزة أفضل لاعب في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حصد رودي لاعب خط وسط منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

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توج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي ببرلين في نهائي النسخة الحالية.

تقدم منتخب إسبانيا بالهدف الأول عن طريق ويليامز ثم تعادل كول بالمر لصالح انجلترا بعدها بدقائق الا أن إسبانيا خطف الانتصار عن طريق أوريازبال في الدقيقة 86 ليحصد المتادور اللقب.

ونجح منتخب الماتادور فى حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما فشل المنتخب الإنجليزي فى الفوز بلقبه الأول فى يورو 2024.