شبانة: الأهلي يظل بطلاً رغم تلاحم المواسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي دائمًا تظهر شخصيته الحقيقية في المباريات الصعبة، وهو ما وضح أمام بيراميدز بقوة، مشيرًا إلى أن هناك فارق كبير بين تلك المباراة، ومواجهة القمة بين القطبين الكبيرين "الأهلي والزمالك"، رغم تراجع ترتيب الفريق الأبيض محليًا.

وكان النادي الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الأول في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي رغم الضغوط الكبيرة لكن فريق بطل، شخصيته ظهرت في المباراة بقوة، بينما بيراميدز لم يظهر الشخصية المطلوب في اللقاء".

وأضاف: "نزول الشيبي، جعل كولر يلعب بـ الشحات ناحية اليمين، وكان مفتاح الفوز لـ الأهلي وقدم مستوى رائع خلال اللقاء، وصنع هدف الأول لـ وسام أبوعلي، وحصل على ركلة جزاء".

وواصل: "بيراميدز لو خسر من الأهلي في المباراة المقبلة سيخسر من الزمالك أيضا في بطولة الدوري المصري".

ويلتقي فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بنظيره مودرن سبورت، بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.