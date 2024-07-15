شبانة: موقف رمضان صبحي مغاير للراحل أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه مستاء من الأحاديث الكثيرة عن رمضان صبحي، وربط موقفه بالراحل أحمد رفعت بسبب أزمة المنشطات، وايقاف اللاعب على خلفية تلك الأزمة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "بعد شهرين وجدوا في أحد عينات رمضان صبحي، وجدوا أنه حصل على حقنة معينة، حصل عليها، وقدم تبريرات للجنة المنشطات وتمت تبرئته منها".

وأضاف: "أي لاعب يخطأ لابد من محاسبته، ولا أعرف لماذا يتم ترديد نعمة نفسية رمضان صبحي، وربطها بالراحل أحمد رفعت، مع أنني شاهدت صور للاعب بيراميدز وهو يتواجد بصحبة عائلته في أحد المناطق الساحلية".

وأكمل: "اكتساب تعاطف الناس ومحاولة اللعب على العاطفة، لن يؤثر على قرار لجنة المنشطات بشأن رمضان صبحي، كلنا ندعم اللاعب ونتمنى له التوفيق، ولكن لا يجب التشكيك مطلقا في الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة المنشطات، وجلسات الاستماع التي يحضرها رمضان صبحي يحضرها قضاة في المحكمة الرياضية الدولية".

وزاد: "اللجنة لن تستفيد أو تضرر من اي عقوبة ضد رمضان صبحي أو براءة اللاعب، سبق وتمت تبرئة عبدالله جمعة وفتوح ثنائي الزمالك رغم تصريحات رئيس النادي السابق ضدهما".