بسيوني: ضد إقامة موسم استثنائي.. ولو اللاعيبه حديد هتشتكي

ياسر رشاد - القاهرة - قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش إن فريقه لعب ٤ مباريات اهلي وزمالك واتحاد في ١٤ يوم وبقول للاعبي فريقي كان الله في عونكم.

إقرأ أيضًا..



أضاف بسيوني في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناه الشمس: لو اللاعيبه حديد كانت هتشتكي، ورغم ذلك قدمنا مباريات قويه ومدرب الزمالك اشاد بلاعيبه طلائع الجيش

وتابع: نقدم مردودا قويا في الدوري الممتاز رغم تعرضنا لضغط كبير في المباريات في فتره قصيره

وواصل: الفائز بكأس الرابطه سيتأهل إلى كاس السوبر المصري في الإمارات، ولا اعلم موعد انطلاق الموسم الجديد، ولست مع الموسم الاستثنائي الموسم المقبل، لان ذلك سيعرض أنديه كبيره للظلم ومن الوارد ان ينافس أنديه كبيره للهبوط، ونتمني ان نرى عداله في الدوري المصري على مستوى كل شيء وان يتم متطلبات كل الانديه دون استثناء.