نهائي يورو 2024 .. شوط سلبي بأفضلية فنية لـ إسبانيا على إنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهه نهائي كاس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بين إنجلترا واسبانيا والجارية على الملعب الاولمبي ببرلين.



وشهدت مجريات الشوط افضلية واضحة للاعبي المنتخب الاسباني بالاستحواذ وتهديد المرمى الانجليزي بعد أن تخطت نسبة امتلاك الكرة الـ ٧٠ % ، مع دقه تمرير لصالح الاسبان حُددت ايضًا بـ 88%.

ويمثل المنتخب الانجليزي في اللقاء كل من ..

حارس المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: مارك جويهي، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: لوك شو، ديكلان رايس، كوبي ماينو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيل فودين، جود بيلينجهام، هاري كين..

بينما جاء تشكيل الأسبان في اللقاء على النحو التالي ..

في حراسة المرمى: سيمون

في الدفاع: دانيال كاربخال، إيمرك لابورت، لو نورماندي، كوكوريلا

في الوسط: داني أولمو، رودري، رويز

في الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.



وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل للمباراة النهائية من اليورو بعدما فاز على نظيره الهولندي في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، في المقابل، صعدت إسبانيا بعد الفوز على فرنسا بهدفين مقابل هدف.