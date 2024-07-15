جوائز إسبانيا المالية بعد التتويج بـ "يورو 2024"

ياسر رشاد - القاهرة - حصد المنتخب الإسباني لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بتغلبه على نظيره المنتخب الإنجليزي بنتيجة (2-1) في لقاء أقيم على ملعب "الملعب الأولمبي" في العاصمة الألمانية "برلين".

الفوز في كل مباريات يورو 2024

نجح المنتخب الإسباني في الفوز بجميع مباريات يورو 2024 بداية من مرحلة المجموعات حتى المشهد الختامي.

حيث حقق "المتادور" الفوز على حساب كلاً من: كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا خلال مرحلة المجموعات، ثم منتخب جورجيا في دور الـ16، وبعد ذلك المنتخب الألماني في ربع النهائي، وفرنسا في دور نصف النهائي، وأخيرا إنجلترا في النهائي.

الجوائز المالية للبطل

من المنتظر أن يحصل المنتخب الإسباني على عوائد مالية ضخمة تقدر بـ(28.5 مليون يورو).

وستقسم جوائز المنتخب الإسباني بعد التتويج باللقب الرابع، كالتالي:

- رسوم المشاركة في يورو 2024: 9.25 مليون يورو.

- مكافأة الفوز في المباراة: مليون يورو.

- التأهل لدور الـ16: 1.5 مليون يورو.

- التأهل إلى ربع النهائي: 2.5 مليون يورو.

- التأهل لنصف النهائي: 5 مليون يورو.

- الفوز بلقب اليورو: 8 مليون يورو.