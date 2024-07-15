مدرب مودرن سبورت يحذر لاعبيه من فخ الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت على تحذير لاعبيه من نشوة لاعبي الأهلي قبل مواجهته بعد غدا الثلاثاء.

ويلتقي فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بنظيره مودرن سبورت، بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على بيراميدز بنتيجة 3-2 في صراع الفريقين على قمة الدوري الممتاز.

وأكد يوسف للاعبيه أن الأهلي يسعي للفوز بجميع مبارياته المؤجلة لتخطي فريق بيراميدز وهو ما يصعب مهمتهم خلال المواجهة القادمة.

وطالبهم بطي صفحة الفوز على المقاولون العرب و التغلب على أحزانهم برحيل الفقيد أحمد رفعت زميلهم بالفريق والتركيز بمواجهة الأهلي المرتقبة.

وكان النادي الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الأول في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة.

بينما فاز مودرن سبورت فى المباراة الماضية على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في أول لقاء رسمي للفريق بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.