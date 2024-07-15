نجم الزمالك السابق: الأهلي اقترب من حسم الدوري بنسبة 70%

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن الأهلي اقترب من حصد لقب الدوري بنسبة تتخطى الـ70%.

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وقال محمد صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو المذاع على فضائية "ten": "الأهلي استفاد من الأخطاء الفنية التي ارتكبها مدرب بيراميدز".



وواصل:" الأهلي بات قريبا من حصد لقب الدوري، ولقاء الدور الثاني أمام بيراميدز سيكون في غاية الصعوبة".

وتابع:" أتوقع أن ينهي الزمالك بطولة الدوري في المركز الثالث في ظل الصعوبات التي واجهت الفريق بالموسم الجاري".



وأكمل:" الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعبين سوبر من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم القادم".

واختتم:" محمد عواد حارس جيد واتمنى استمراره مع الزمالك خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه سيتأثر في حال رحيله عن الأبيض".