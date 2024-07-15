اخبار الرياضه

نجم الزمالك السابق: الأهلي اقترب من حسم الدوري بنسبة 70%

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن الأهلي اقترب من حصد لقب الدوري بنسبة تتخطى الـ70%.

إقرأ أيضًا..

وقال محمد صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو المذاع على فضائية "ten": "الأهلي استفاد من الأخطاء الفنية التي ارتكبها مدرب بيراميدز".


وواصل:" الأهلي بات قريبا من حصد لقب الدوري، ولقاء الدور الثاني أمام بيراميدز سيكون في غاية الصعوبة".

وتابع:" أتوقع أن ينهي الزمالك بطولة الدوري في المركز الثالث في ظل الصعوبات التي واجهت الفريق بالموسم الجاري".


وأكمل:" الزمالك يحتاج للتعاقد مع لاعبين سوبر من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم القادم".

واختتم:" محمد عواد حارس جيد واتمنى استمراره مع الزمالك خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه سيتأثر في حال رحيله عن الأبيض".

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا