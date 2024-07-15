التشكيل الرسمي لمنتخب الارجنتين للمباراة النهائية لكوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الارجنتين تشكيلة المنتخب الارجنتيني لخوض المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا امام منتخب كولومبيا التي ستجمع الفريقين على ملعب هارد روك بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وضمت تشكيلة منتخب الارجنتين الاعبين :

ايمليانو مارتينيز لحراسة المرمى

مونتيال و روميرو و ليساندرو مارتينيز و تاجليافيكو لخط الدفاع

دي بول و فيرنانديز و ماكليستر لخط الوسط

ليونيل ميسي و ليساندرو مارتينيز و انخيل دي ماريا لخط الهجوم .

يذكر ان المباراة تم تأجيل انطلاقها بسبب تدافع الجماهير خارج ملعب المباراة وطالبت اللجنة المنظمة الجماهير بعدم الاقتراب من ملعب المباراة حال عدم امتلاك تذاكر الدخول.