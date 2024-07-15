أسطورة كولومبيا: الدوري المصري قوي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث بونير موسكيرا أسطورة منتخب كولومبيا السابق، عن مباراة بلاده الهامة ضد الأرجنتين في منافسات الدوري النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

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وقال موسكيرا قي تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كرة القدم في كولومبيا تتحسن بشكل كبير، وحققنا العديدمن الألقاب، وفوزنا بكوبا أمريكا مرة أخرى سيكون مهم جدا بالنسبة لنا".

وتابع: "كولومبيا لديها كل الإمكانيات لتفوز بالمباراة، ولكن الأرجنتين لعبت مباريات أكثر من رائعة في البطولة، وهم خصم صعب للغاية".

وأضاف: "لنتمكن من الفوز علينا أن نركز على المباراة بالكامل من الدقيقة الأولى ونتحلى بالثقة، خاصة وأن الأرجنتين غير جيدة من الناحية الجماعية ولكنهم مميزين فرديا".

وزاد: "هناك العديد من الطرق التي يمكننا إيقاف بها ميسي وقادرين على ذلك، هو لاعب لا يمكننا التحدث عنه ولكننا نستطيع إيقافه عن طريق منعه من الانفراد بالكرة".

وواصل: "كولومبيا لديها العديد من اللاعبين المميزين ليس خاميس فقط، ولكن رودريجيز يعتبر ظاهرة لدينا وظهر بشكل مميز جدا في العديد من المواقف ويقدم مستوى مميز في هذه النسخة من البطولة".

وعن توقعه لنتيجة المباراة قال: "أتوقع أن يفوز منتخب كولومبيا بنتيجة 2-1 في مباراة اليوم".

أما عن متابعته للكرة المصرية قال: "أتابع الدوري المصري من وقت إلى الآخر، وأرى أنه دوري قوي وبه كرة قدم مميزة".

وأتم: "أعرف في مصر الأهلي والزمالك الناديان اللذان يملكان تاريخ كبير في إفريقيا بالكامل وحققا العديد من الإنجازات، وبالطبع من اللاعبين أعرف محمد صلاح بالطبع أنه يعتبر ظاهرة كبيرة وله تاريخ ضحم".