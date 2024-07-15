التشكيل الرسمي لمنتخب كولومبيا لخوض نهائي كوبا أمريكا امام الارجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لمنتخب كولومبيا نيستور لورينزو تشكيلة منتخب بلاده الذي سنخوض المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية امام منتخب الارجنتين والتي ستجمع المنتخب على ملعب هارد روك بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاء تشكيل منتخب كولومبيا على النحو التالي :

فارجاس لحراسة المرمى

ارياس وكويستا و سانشيز و موخيا لخط الدفاع.

ريوس و ايرما وارياس لخط الوسط

خاميس رودريجيز و لويس دياز و كوردوبا لخط الهجوم

يذكر ان المباراة تم تأجيل انطلاقها بسبب حدوث تدافع جماهيري خارج ملعب المباراة بسبب محاولة بعض الجماهير التي لا تملك تذاكر المباراة دخول الملعب.