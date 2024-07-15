"أعمال شغب وتدافع الجماهير".. تأجيل مباراة الأرجنتين وكولومبيا 30 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تأجيل موعد انطلاق المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وكولومبيا في نهائي النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وجاء قرار تأجيل المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب تدافع الجماهير والاشتباك مع قوات الأمن أثناء الدخول لبوابات ملعب هارد روك.

وقال أحد حراس المدخل الداخلي للملعب في تصريحات عبر "إي إس بي إن": إن بوابات الملعب تم إغلاقها بسبب الاختراق الأمني، كما نجحت قوات الأمن في دفع الجماهير خلف البوابات وإغلاق المداخل.