"الأمن يفقد السيطرة".. تأجيل نهائي كوبا أمريكا للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:

فشلت قوات الأمن، في السيطرة على أحداث الشغب التي يشهدها في الوقت الحالي ملعب هارد روك المستضيف لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وبعد التأجيل الأول للمباراة، استمرت حالات الإغماء بسبب تدافع الجماهير لدخول إلى ملعب اللقاء، إذ نجح فقط 40% من حاملي التذاكر في الدخول، ولم يتم الاعلان حتى الآن عن الموعد النهائي لانطلاق المواجهة المرتقبة.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قرر تأجيل المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب تدافع الجماهير والاشتباك مع قوات الأمن عند بوابات ملعب هارد روك.