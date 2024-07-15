شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم معسكره فى بورسعيد قبل العودة للقاهرة لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري معسكره فى بورسعيد اليوم، الاثنين،، والذي استغرق 48 ساعة فقط، حيث يتدرب الفريق على ملعب النادي الاجتماعي بالضواحي قبل العودة إلى القاهرة غداً، الثلاثاء، استعداداً لمباراة المقاولون العرب.

ويستعد النادي المصري بقيادة مدربه علي ماهر لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول يومي 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، فيما تقام مباريات دوري أبطال إفريقيا أيام 24 و25 أغسطس.

ويمثل مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي.